Fidanza a La Piazza: "Maggioranza Ursula accordo di potere". E sul green...

La Piazza, Fidanza alla kermesse di Affari: "Sì alla transizione ecologica, ma sia equa"

Tra i tantissimi ospiti de La Piazza, la fortunata kermesse di affaritaliani.it, anche Carlo Fidanza, eurodeputato per Fratelli d’Italia. A Ceglie Messapica (Brindisi), sede dell'evento, intervistato dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino ha colto l'occasione, in vista delle Europee del 2024, di rimarcare quella che sarà la linea del partito, ribadendo la centralità di Bruxelles nelle scelte di governo. Ma non solo. Fidanza ha anche sottolineato la necessità di avere "un'Europa più amica" per affrontare le sfide future.

GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVENTO DI FIDANZA A LA PIAZZA DI AFFARI