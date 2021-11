Finanziamenti Renzi e rapporti M5s-Venezuela, il Copasir chiede gli atti

Sono state trattate anche le vicende giudiziarie di Matteo Renzi - per quanto riguarda i compensi che il senatore ha ricevuto da Stati esteri - e dei rapporti tra Venezuela e M5S (dopo le notizie di stampa su presunti fondi arrivati al Movimento dal Paese sudamericano) - a quanto si apprende - nel corso dell'audizione oggi al Copasir del direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli.

Il Comitato ha deciso in merito di chiedere alle procure che stanno indagando su questi filoni gli atti delle inchieste per verificare eventuali profili di interesse del Copasir, e, cioè, possibili minacce alla sicurezza nazionale. Argomenti di grande attualità a livello nazionale, ma che potrebbero avere implicazioni anche sui rapporti con paesi esteri coinvolti.

Il Copasir ha poi acceso i riflettori sulla grave situazione in Etiopia. In una nota il senatore Adolfo Urso di Fratelli d’Italia, presidente del Copasir, ha riferito i temi al centro dell’incontro. “Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito oggi il direttore dell’AISE Generale Giovanni Caravelli. Nel corso della seduta si è in primo luogo esaminata la Relazione semestrale sulle attività del comparto intelligence per il primo semestre 2021 con particolare attenzione su aspetti che riguardano l’intelligence economica, la sicurezza cibernetica e l’intensificarsi della attività di soggetti statuali nei nostri teatri operativi”.

Nell’incontro si sarebbe anche toccato la delicata questione della minaccia degli attacchi cyber da parte della Russia, che potrebbero rappresentare un grave pericolo anche per importanti infrastrutture ed aziende strategiche nazionali, come recentemente dimostrato dagli attacchi alla Leonardo spa, a Enel spa e al sistema informatico della Regione Lazio.

“ In primo luogo è stata esaminata la Relazione semestrale sulle attività del comparto intelligence per il primo semestre 2021 con particolare attenzione su aspetti che riguardano l’intelligence economica, la sicurezza cibernetica e l’intensificarsi delle attività di soggetti statuali nei nostri teatri operativi. Ci si è poi soffermati sulla drammatica crisi che investe l’Etiopia e che vede l’avanzata delle milizie del Tigray verso la capitale Addis Abeba, anche in considerazione delle possibili ricadute sulla dinamica dei flussi migratori e della penetrazione islamica nel Corno d’Africa, Regione di nostro prioritario interesse strategico”, si legge nel comunicato diramato dal presidente del Copasir, il senatore Urso.

Si sono poi affrontati i temi che caratterizzano le tre indagini conoscitive che il Comitato sta conducendo, e che riguardano il tema della sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica, le prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence ed infine ci si è soffermati sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.

