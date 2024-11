Ue, "con Fitto vice-presidente esecutivo ripercussioni positive anche per la Puglia. Grazie a Giorgia Meloni"

"La scelta è ricaduta su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate con il governo guidato da Giorgia Meloni con ottimi risultati"



"Fitto gestirà direttamente un portafogli da mille miliardi, la riforma dei fondi di coesione, la fase finale dei Pnrr nazionali e le future riforme collegate alle politiche di bilancio. E come vice-presidente esecutivo avrà la supervisione su agricoltura e pesca, trasporti e turismo, economia del mare e housing sociale. Partite fondamentali per l’Italia. Paradossalmente, l’importanza del ruolo è confermata dalla battaglia fatta per toglierlo proprio da quelli che lo minimizzavano. Ciò avrà ripercussioni anche per la nostra Puglia". Lo afferma intervistato da Affaritaliani.it Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale pugliese e presidente della Commissione Antimafia, commentando la conferma del Parlamento europeo a Raffaele Fitto vice-presidente esecutivo della Commissione Ue.

L'INTERVISTA

Presidente Perrini, che sensazione ha avuto quando l’ex ministro Fitto è diventato vice-presidente esecutivo della Commissione Europea?

"Ho provato tanta emozione e orgoglio perché si tratta di un traguardo storico per l’Italia, mai così centrale nei meccanismi decisionali europei. Ma il plauso più grande va fatto a Giorgia Meloni, che ci ha sempre creduto, si è spesa in prima persona e, alla fine, ha portato a casa un risultato straordinario per l’Italia".

Che cosa accadrà per l’Italia e per la Puglia?

"Fitto gestirà direttamente un portafogli da mille miliardi, la riforma dei fondi di coesione, la fase finale dei Pnrr nazionali e le future riforme collegate alle politiche di bilancio. E come vice-presidente esecutivo avrà la supervisione su agricoltura e pesca, trasporti e turismo, economia del mare e housing sociale. Partite fondamentali per l’Italia. Paradossalmente, l’importanza del ruolo è confermata dalla battaglia fatta per toglierlo proprio da quelli che lo minimizzavano. Ciò avrà ripercussioni anche per la nostra Puglia. L’Italia acquisirà un ruolo ancora più centrale grazie anche a Giorgia Meloni. Gli italiani capiranno che avere un vice-presidente esecutivo della Commissione Europea, ruolo mai ricoperto prima dall'Italia, con deleghe strategiche, è una grande opportunità e rispecchia il ruolo dell'Italia in Europa. Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l'Europa intera, come l'agricoltura, la pesca, l'economia del mare, i trasporti e il turismo".

Gli aspetti negativi e positivi della nomina secondo lei quali sono?

"L’aspetto negativo è l’ostruzionismo delle opposizioni del Parlamento italiano, traslato sul Parlamento europeo, non ha ottenuto i risultati sperati. Il risultato è che gli italiani hanno capito le strategie politiche e non vogliono più essere ostaggi di partiti che badano esclusivamente ai propri interessi invece che al bene della nazione. Gli aspetti positivi sono senz’altro riscontrabili nel dato che dal Presidente della Repubblica Mattarella ad esponenti di altri gruppi politici e Presidenti di Regione hanno dichiarato e apprezzato l’operato dell’ex ministro".

Perché è stato designato l’ex Ministro Fitto?

"La scelta è ricaduta su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate con il governo guidato da Giorgia Meloni con ottimi risultati",

Dall’inizio della carriera è stato sempre al suo fianco?

"Sono sempre stato al suo fianco anche nei momenti più difficili, abbiamo costruito un ottimo rapporto di amicizia basato sulla lealtà e onestà. Per me la politica con la p maiuscola si basa principalmente sui rapporti umani".

Da più parti si sa che lei è una delle persone più vicine all’ex ministro Fitto. Qual è la ricetta di questo rapporto di amicizia consolidato nel tempo?

"Gli ingredienti base sono la coerenza, la lealtà e la schiettezza. Personalmente sono una persona che basa tutto sui rapporti umani. Sono stato fin dall’inizio al suo fianco perché ho sempre avuto una grande stima nella sua persona, ma da sempre ho ammirato la grandezza della sua famiglia, dei suoi figli e di sua moglie".