Fitto tra i più influenti in Europa secondo Politico: unico italiano nella lista 2025

Il neo vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, è stato inserito nella classifica dei 28 personaggi più influenti d’Europa per il 2025, stilata annualmente da Politico.eu. Fitto è l’unico italiano a comparire nella lista, che divide i protagonisti in tre categorie: i “doers” (i leader più concreti), i “disrupters” (chi sfida lo status quo) e i “dreamers” (i visionari).

Fitto è stato collocato nella categoria dei “disrupters”, descritto come un “costruttore di ponti” dalla testata. Secondo Politico, il 55enne pugliese, ex membro del Partito Popolare Europeo (PPE), mantiene solidi legami con i suoi ex colleghi e rappresenta il punto di contatto tra il PPE e il gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei). I due schieramenti hanno spesso collaborato per bloccare legislazioni in materia di clima e immigrazione, minando l’alleanza centrista che tradizionalmente guida Bruxelles.

La nomina di Fitto a vicepresidente della Commissione è stata interpretata da Politico come un gesto strategico della presidente Ursula von der Leyen verso Giorgia Meloni, per favorire un rapporto più costruttivo tra il governo italiano e l’UE.

Tra gli altri nomi presenti nella categoria “disrupters” figurano Marine Le Pen, la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera, il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski e la leader dell’estrema sinistra tedesca Sahra Wagenknecht. Nella categoria “doers” spiccano Vladimir Putin, Donald Tusk e Antonio Costa, mentre tra i “dreamers” troviamo l’Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas, il premier spagnolo Pedro Sanchez e l’imprenditore tedesco Armin Papperger.