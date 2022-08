"Flat Tax al 15%. Come funziona e...". La verità sulla proposta di Salvini

Flat Tax al 15% per tutti, "la seconda fase è estendere questo sistema alle imprese e alle famiglie fino a 70 mila euro tenendo conto del quoziente famigliare"



"È assolutamente falso! Chi scrive certe scemenze o è in mala fede o non ha mai neppure letto il nostro Disegno di Legge e parla a vanvera". Con queste parole il senatore della Lega Armando Siri, al tavolo del Centrodestra per il programma, replica al titolo de La Stampa di questa mattina che parla di un costo di 80 miliardi di euro per la Flat Tax al 15% proposta da Matteo Salvini e che sta facendo molto discutere.

"La Flat Tax proposta dalla Lega è divisa in tre fasi", spiega Siri ad Affaritaliani.it. "La prima l’abbiamo realizzata e riguarda le Partite Iva che già oggi in 2 milioni utilizzano questo sistema. L’obiettivo per loro è estendere subito la soglia oggi prevista a 65 mila euro a 100 mila. La seconda fase è estendere questo sistema alle imprese e alle famiglie fino a 70 mila euro tenendo conto del quoziente famigliare. Costo 12 miliardi. Questi soldi tra l’altro sono già disponibili si tratta solo di semplificare il sistema attuale assorbendo le risorse già allocate per la modifica degli scaglioni Irpef".

"L’Assegno Unico non viene cancellato ma inglobato nel nuovo sistema garantendo maggiori risorse soprattutto alle famiglie monoreddito con figli a carico con l’aggiunta di ulteriore sostegno senza limiti di età come è oggi per chi ha figli disabili. La fase 3 entro cinque anni prevede l’estensione a tutti".

"Il principio della progressività è garantito da un sistema di deduzioni fisse inversamente proporzionali al reddito. Ovvero cresce all’aumentare dei carichi famigliari e al diminuire del reddito. Tutti possono calcolare facilmente il loro vantaggio fiscale grazie ad un’App che abbiamo reso disponibile su tutti gli smartphone. Basta digitare Flat Tax nello store e si scarica gratuitamente", conclude il senatore Siri.