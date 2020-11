Forza Italia, Brunetta: "Voteremo sì ai nuovi decreti di spesa. Serve il Mes"

Forza Italia apre sempre di più la porta alla maggioranza. Il responsabile economico del partito di Berlusconi non usa giri di parole. "Voteremo a favore alle nuove autorizzazioni di spesa, proposte dal governo. Sono certo che Salvini e Giorgia Meloni avranno lo stesso senso di responsabilità. Brunetta lancia una frecciata ai suoi alleati. "Voglio un centrodestra unito, popolare, garantista, liberale. E’ sempre stato il mio sogno. Voglio dire a Matteo Salvini - spiega Brunetta alla Stampa - che se vuole parlare di centrodestra unito sono il primo a esserne felice. Ma qui occorre partire dalle fondamenta, non dal tetto. Le fondamenta sono i programmi e le strategie. Avremmo potuto votare insieme alla presidenza della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. A Strasburgo ci siamo invece trovati alleati con i Cinque Stelle. E’ con questo spirito che offriamo alla maggioranza le nostre idee per aiutare il Paese ad uscire dalla crisi. Altro che inciucio".

"Bisogna gestire la transizione, - prosegue Brunetta - nella speranza che nel frattempo arrivino tutti i soldi del fondo Sure dedicato al welfare e magari quelli del Mes. In tutto sono quasi 70 miliardi. Penso che questi soldi siano disponibili, e che ci permetterebbero di finanziare le spese straordinarie a tassi quasi zero. Forza Italia è unita verso l'apertura al governo. Siccome è stato il presidente Berlusconi ad aver preso l’iniziativa, non vorrei ingenerasse gelosie". Nuova apertura anche per il nome di Mario Draghi. "Ho detto che Draghi è una persona di straordinaria capacità e sensibilità, e vorrei che in questa fase fossero coinvolti tutti coloro di cui ha bisogno il Paese".