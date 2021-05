Forza Italia, la ministra Gelmini vuole allearsi col Pd

Le parole choc della contestata (da più parti) ministra degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini ("la scelta di Forza Italia e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier") che di fatto stracciano gli storici patti del Centrodestra e intendono sbarrare la strada all'ipotesi di Giorgia Meloni premier, erano soltanto un indizio.



L'indizio di quello che fonti qualificate descrivono come un progetto e un piano dell'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera che punta alla creazione di una vera e propria corrente all'interno del partito guidato da Silvio Berlusconi e da Antonio Tajani e che ha un solo obiettivo: allearsi con il Partito Democratico alle prossime elezioni politiche e dire addio alla Lega e a Fratelli d'Italia. Il motivo? Semplice, Gelmini - spiegano le fonti - non avrebbe abbastanza spazio all'interno dell'attuale Centrodestra e starebbe quindi lavorando per un accordo tra Forza Italia e il Centrosinistra, Pd di Enrico Letta in testa.



Con questa manovra centrista Gelmini offre anche una sponda a Enrico Letta, proprio mentre il segretario del Partito Democratico sta incontrando non poche difficoltà a costruire un'alleanza con il nuovo Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. D'altronde Pd e Forza Italia, in passato, appoggiarono insieme il governo guidato da Letta e, oggi, al fianco dell'operazione della ministra degli Affari Regionali (che soffre molto la sua esclusione dai tavoli che contano nell'individuazione dei candidati alle elezioni amministrative, Milano in testa) c'è sicuramente anche la sua collega Mara Carfagna, che, non a caso, quotidianamente prende le distanze da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni. Se poi pensiamo al ritorno in FI dell'anti-sovranista Renato Polverini, proprio ieri, il cerchio si chiude.