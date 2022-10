Forza Italia verso la resa dei conti, ma il Governo Meloni è un'altra storia

I berluscones sono in fibrillazione: il Governo non può esserne coinvolto

Formato il governo, passata la bufera? Mica tanto, a quanto si evince dalle parole di fuoco di Giorgio Mulè, che chiede le dimissioni di Antonio Tajani perché insoddisfatto di quanto Forza Italia ha ottenuto nell’applicazione del manuale Cencelli al nuovo Esecutivo.

Da un lato c’è l’ovvia necessità di alzare il prezzo, essendo in corso la trattativa per vicemininistri e sottosegretari, ma dall’altro colpisce la platealità di uno sparo ad alzo zero tra i ruoli apicali del partito. Non solo. Se a questo aggiungiamo la proposta di Valentino Valentini come sottosegretario agli Esteri, dopo tutte le polemiche suscitate dagli audio rubati a Silvio Berlusconi, sembra davvero chiara una fibrillazione da non sottovalutare.

In ogni partito esistono correnti, fazioni e, talvolta, vere e proprie faide interne. Nel caso di specie colpisce l’esondazione dai confini naturali di Forza Italia al più ampio perimetro della neoinsediata maggioranza di governo.

Da un lato, ciò è indice di intempestività e poca attenzione verso il Paese, prima ancora che verso il centrodestra. Dall’altro è una prova di testardaggine fuori luogo. Giorgia Meloni ha già dimostrato la capacità di tirare dritto formando il governo in men che non si dica, nonostante un livello di turbolenze ben più preoccupanti.

Sebbene sia inevitabile che Forza Italia si interroghi sul proprio futuro, visto che il suo fondatore e lider maximo non è più un ragazzino, la tentazione di prendere in ostaggio il governo con un congresso permanente - o manifestazioni più rumorose - va rifuggita. Non porterebbe a nulla di buono.