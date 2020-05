Franceschini lancia l'intesa Pd-M5S: "La prospettiva è un'alleanza permanente"

"E' da molto tempo che sostengo che l'intesa di governo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle debba sfociare in un'alleanza permanente. Naturalmente le decisioni non devono essere calate dall'alto e vanno prese caso per caso, ma la prospettiva è quella". Con queste parole il ministro dei Beni Culturali e capodelegazione del Pd al governo, Dario Franceschini, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il Pd e i 5 Stelle debbano stringere un'alleanza in vista delle prossime elezioni regionali.