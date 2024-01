Frasi sessiste, Bandecchi: "Chi non condivide le mie parole è ipocrita"

Bandecchi insiste: "Chi non condivide le mie parole è solo ipocrita”

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi non ha intenzione di fare un passo indietro e sottolinea che "chi non condivide le mie parole è solo ipocrita”. Il riferimento è alle frasi sessite pronunciate in Consiglio comunale: “Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche”.