Germania, Speranzon (FdI): "Afd non va al governo? Sbagliato fare cordoni sanitari"

"Noto che tutti i commentatori sottolineano cose diverse in queste ore dopo i risultati delle elezioni tedesche. Domenicando che il grande dato politico è che il cancelliere tedesco uscente social-democratico ha preso una bastonata senza precedenti vedendo crollare il proprio partito che primeggiava solo quattro anni fa, al terzo posto. La Germania a guida Spd negli ultimi anni è andata talmente male con numeri economici drammatici e la sicurezza dei cittadini ai minimi termini, che i tedeschi hanno abbandonato in massa la sinistra di Scholz e del suo Spd per riempire le urne con una valanga di consensi per il centrodestra di Merz e per la destra più radicale dell’Afd". Raffaele Speranzon, vice-capogruppo vicario al Senato di Fratelli d'Italia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così le elezioni in Germania.



Ora però la Cdu governerà con i social-democratici nell'ennesima ammucchiata… "Sì, ma da posizioni completamente diverse. D'altronde hanno un sistema elettorale che costringe spesso a fare coalizioni con pochi punti programmatici in comune. La guida del governo era di sinistra e ora si sposta a destra", spiega l'esponente di FdI.



Alla domanda se preferirebbe un accordo Cdu-Spd o Cdu con la destra di Afd di Alice Weidel, che ha ricevuto i complimenti di Matteo Salvini, Speranzon risponde: "Non conosco bene il programma di Afd ma credo sia sempre sbagliato fare cordoni sanitari per impedire in questo caso a 10 milioni di tedeschi di essere ascoltati e rispettati. Comunque, dalle prime dichiarazioni si capisce che la Cdu si sposterà a destra anche e soprattutto sul contrasto all'immigrazione clandestina e sull’abbandono delle politiche turbo ambientaliste. E deve farlo per forza ed in fretta se non vuole che i suoi voti finiscano tutti nel contenitore della destra radicale di Afd", conclude il vice-capogruppo vicario al Senato di Fratelli d'Italia.



