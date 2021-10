Fratelli d'Italia: Feltri, colpiscono la Meloni perché galoppa nei sondaggi

Fratelli d'Italia: Feltri, colpiscono Giorgia Meloni perché galoppa nei sondaggi

"Non è certo la prima volta che la politica fa i conti con queste cose. Sono accuse gravi, ma non sono mica la fine del mondo. In ogni caso, se le cose stanno come si dice, ne risponderà Fidanza, non certo io". Lo spiega il capolista alle amministrative di Milano Vittorio Feltri a 'Il Corriere della Sera' commentando l'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia.

Vittorio Feltri sottolinea: "Dopo la questione di Morisi, arriva questa. Mi pare chiaro che vogliano colpire Salvini e soprattutto Giorgia Meloni che sta galoppando nei sondaggi".

"Ho 78 anni e non ho mai conosciuto un fascista. Dal 25 luglio 1943 sono passati tutti dall’altra parte. Non vedo pericolo di fascismo, perché non conosco proprio fascisti", le parole di Vittorio Feltri.