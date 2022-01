Quirinale, Fratelli d'Italia vota Crosetto. "Accelerare l'elezione"

Quirinale, i 63 grandi elettori di FdI votano Crosetto al terzo scrutinio



Fonti ai massimi livelli di Fratelli d'Italia assicurano ad Affaritaliani.it che il partito guidato da Giorgia Meloni (63 grandi elettori) ha avvertito prima, questa mattina presto, gli alleati. Fatto sta che desta stupore il fatto che FdI alla terza votazione per eleggere il presidente della Repubblica abbia deciso di votare il co-fondatore del partito di destra, Guido Crosetto.



"I candidati della terna di ieri restano sicuramente in campo ma siccome registriamo la volontà da parte di alcuni gruppi di continuare a votare scheda bianca, la presidente Meloni oggi ha indicato il nome di Crosetto. E' uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, gode di una stima trasversale", ha spiegato il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani sulla scelta di votare Guido Crosetto. "E' un sasso nello stagno per dire basta giochini, basta schede bianche - ha aggiunto - Troviamo una soluzione. Noi con il 6% dei delegati non siamo in grado di decidere da soli ma siamo in grado di dare un segnale di serietà. Crosetto risponde a questa esigenza".



Fratelli d'Italia garantisce comunque lealtà alla coalizione, laddove veramente, come sembra, domani il Centrodestra decidesse di provare a eleggere al Quirinale la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma il gesto di oggi ovviamente è importante e va letto come il tentativo di accelerare i tempi dopo due giornate inutile, andate a vuote con una valanga di schede bianche.



Il partito di Meloni, in sostanza, spinge per non cercare un accordo con Pd e M5S e per andare avanti con il Centrodestra, come conferma Ciriani. "Noi non partecipiamo a nessun conclave", spiega il capogruppo di FdI al Senato.