Fratelli d'Italia oltre il 40% dei seggi del centrodestra - LA MAPPA COMPLETA

A Fratelli d'Italia il 42,5% dei seggi del centro-destra



Fratelli d'Italia ha ottenuto le candidature per il centrodestra in 94 collegi su 221, pari al 42,5%. La Lega ne ha 68 (pari al 30,7%). Forza Italia ne avrebbe 42. I centristi 17. Lo si apprende dai partiti del centrodestra, che hanno depositato le liste nelle Corti d'Appello di tutta Italia. In sostanza, il centrodestra ha suddiviso i collegi uninominali in base ai sondaggi. Quindi le stesse forze del centrodestra riconoscono a Giorgia Meloni la pole position per palazzo Chigi, in caso di vittoria del centrodestra.

Non tutti i leader hanno accettato la sfida dell'uninominale secco. Berlusconi correrà a Monza Senato, Meloni a L'Aquila Camera, Bonelli a Imola Camera, Tajani a Velletri Camera, Bonino, Calenda e Mennuni si sfideranno a Roma centro Senato, Di Maio e l'ex ministro pentastellato Costa a Napoli Fuorigrotta Camera. Altri leader non si cimenteranno nell'uninominale. E' il caso di Letta, Salvini, Conte, Renzi, Fratoianni.

Se i leader verranno eletti, si divideranno equamente tra i due rami del Parlamento. Meloni, Letta, Conte, Di Maio, Bonelli, Fratoianni, Lupi, Cesa hanno optato per la Camera. Salvini, Berlusconi, Renzi, Calenda e Bonino per il Senato.

L'ex pilota di Formula Uno, l'italo-brasiliano Emerson Fittipaldi, correrà in Sudamerica Senato per la lista unitaria del centrodestra 'Berlusconi-Salvini-Meloni'. Il Pd schiera all'estero 4 parlamentari uscenti. Il terzo polo ci prova con Ungaro nella circoscrizione Europa Camera. Nel Lazio si concentrano molti candidati importanti. Meloni sarà capolista Fdi nel Lazio 1 Camera. Berlusconi capolista nel Lazio 2 Senato. Calenda capolista di 'Azione-Iv' in Lazio 1 Senato e Maria Elena Boschi per Lazio 1 Camera. Ilaria Cucchi correrà per 'Verdi-Sinistra italiana' nella circoscrizione Lazio 1 Senato. Zingaretti sarà capolista del Pd a Lazio 1 Camera; Bonino guiderà +Europa in Lazio 1 Senato.