La fuga da X contro Elon Musk? Un flop. Lo dicono i numeri

"X" più forte degli addio di qualche vip italiano

"Più che una fuga da X possiamo dire che si tratta di una fuitina". Domenico Giordano, uno dei massimi esperti ed analisti di social network ci racconta così, con una battuta, la situazione sull'ex Twitter dopo l'avvio due giorni fa di una campagna di "abbandono" per protestare contro Elon Musk, dal social di proprietà proprio del magnate americano, uno dei membri della suadra di governo di Donal Trump.

I numeri

Stando ai dati in Italia le persone che hanno scelto di abbandonare il social network di Musk sono poche, oltre il centinaio, una cifra del tutto irrisoria se pensiamo solo al numero di iscritti in Italia. Se poi guardiamo i numeri mondiali gli addii sono una percentuale matematicamente pari allo 0.

Da questo punto di vista poi va ricordato che dalla sua discesa in politica al fianco di Trump gli iscritti ad X sono aumentati. "La popolarità di Musk - aggiunge Giordano - è ancora molto forte. Lo dimostra il numero di follower del neonato account di D.O.G.E, il dipartimento creato da Trump per l'efficienza governativa e che proprio Musk gestirà. Va poi aggiunto che, al di là di quelle che sono le ragioni di questa campagna di addio sono in molti quelli per cui lasciare un social sia difficile, dal punto di vista mentale, se non addirittura affettivo. Anche perché in questi casi bisogna resistere e non tornare sulle proprie decisioni. In quel caso infatti si otterrebbe l'effetto opposto".

Il Sentiment

Che questa campagna contro Musk non stia ottenendo l'effetto desiderato lo dimostra poi un altro dato, legato al cosiddetto "sentiment". "Se dovessimo censire l'audience che si è generata sull'argomento . continua Giordano - allora è sintomatico evidenziare che in rete ha prodotto una polarizzazione molto più profonda e ampia le discussioni avviate da coloro che invece contestavano o polemizzano con questa scelta (comesi può vedere dalla nuvola degli account che hanno ottenuto le interazioni più ampie a partire dalla keyword "abbandonare X)





Insomma, non solo un numero limitato di abbandoni, ma anche la condanna per questa scelta dai frequentatori del tanto discusso social network.