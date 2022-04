Sudstream, Prodi e l'offerta di Putin. "Ci ho pensato...ma ho detto di no"

Prodi: "Il comportamento antico dei governi ucraini non era fatto certamente senza peccato"

Nell'intervista a Romano Prodi che stasera Report mandera' in onda, l'ex presidente del Consiglio va all'attacco degli accordi con l'Algeria per sostituire le forniture russe: "In Qatar e in Algeria e ogni paese europeo ci va per conto suo e ognuno pensa di avere il gas in piu' che produce quel paese. Invece - dichiara ai microfoni di Report il professore - noi europei poi alla fine ne avremo una quantita' addizionale molto limitata". Prodi definisce dunque gli accordi che l'italia e gli altri Paesi stanno raggiungendo con i fornitori alternativi "discorsi fumosi".



Nel corso dell'intervista rilasciata all'inviato di Report Giorgio Mottola, Prodi rivela per la prima volta particolari inediti sull'offerta ricevuta da Putin per la presidenza del Sudstream, il gasdotto che avrebbe dovuto collegare la Russia all'Italia: "Io ho detto di no - racconta il professore - per una ragione molto semplice: ero il presidente del Consiglio e avevo contribuito da politico al progetto, ma ci ho pensato a lungo, le assicuro che era molto ben remunerato".



Ai microfoni di Report Prodi ricorda anche la mediazione fatta quando era presidente della Commissione Europea tra Russia e Ucraina per il conflitti sul gas: "Il comportamento antico dei governi ucraini non era fatto certamente senza peccato. Io dovetti andare a Kiev, quando ero presidente della Commissione europea, due volte a parlare con i ministri perche' spillavano il gas. Partiva cento dal confine russo e ne arrivava a ottanta". E infine conclude: "C'era mille modi per costruire premesse di pace ma la Germia voleva essere il quasi monopolista che arrivava dalla Russia".

