Gasparri contro Bnl: "Inaffidabile. Ho presentato interrogazione al Mef"

"Ho presentato una interrogazione al ministro dell'Economia e delle Finanze per sapere se intenda prendere delle iniziative a tutela dell'esercizio del credito e dei diritti dei consumatori dopo l'increscioso episodio che ha visto addebiti multipli errati sui conti correnti dei clienti della Bnl e che, in alcuni casi, hanno causato l'azzeramento degli stessi", annuncia in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "E' tempo di fare chiarezza nel rispetto dei cittadini che affidano i loro guadagni a questa banca che, da tempo, si dimostra inaffidabile. Per questo ritengo che sia necessario avviare indagini approfondite e vigilare sull'operato affinché questi episodi vengano meno.

E chiediamo al Ministro se, in merito a quanto accaduto, non ritenga doveroso accertare ogni responsabilità al fine di evitare che si ripetano analoghi episodi", conclude.