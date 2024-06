Gasparri (FI): "Magistratura problema numero uno del nostro Paese"

Gasparri: "La Procura Antimafia resterà alla storia come lo scandalo De Raho - Striano. E non che le altre Procure italiane funzionino meglio"

"Ritengo che tutte le leggi vadano verificate nel tempo e non so al momento a quali aspetti si riferisca la presidente Meloni. Vedremo che proposte farà". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, interpellato da Affaritaliani.it, commenta le parole di Giorgia Meloni sulla volontà di modificare la legge Bossi-Fini sull'immigrazione.

"Quello che serve sono norme su una maggiore severità nelle espulsioni, le modalità vanno migliorate e accelerate. E' il capitolo più complicato, non è facile accompagnare fuori dall'Italia chi non ha diritto di restare nel nostro Paese. E' una procedura impegnativa, complessa e costosa. Se ci sono proposte per migliorare le espulsioni di immigrati irregolari ben vengano".

Quanto all'immigrazione regolare e ai flussi, con il meccanismo del click day che non funziona bene, Gasparri afferma: "Ho visto che c'è anche una denuncia alla Procura Antimafia, bene la denuncia ma l'organismo - la Procura Antimafia - ha dato una pessima prova di sé. Non è l'interlocutore giusto visto che resterà alla storia come lo scandalo De Raho - Striano. E non che le altre Procure italiane funzionino meglio. Ho gravi dubbi sulla Magistratura italiana, inefficiente e politicizzata. Oggi la Magistratura è il problema numero del nostro Paese", conclude il presidente dei senatori di Forza Italia.