Gelmini: "Forza Italia tornerà a due cifre. Il Cdx sia più collegiale"

Qual è il suo giudizio sulle elezioni regionali?

"Il centro-destra oggi governa su 36 milioni di italiani in 14 regioni. È stata costruita una narrazione per la quale la coalizione sembra che abbia perso: non è così. La coalizione ha confermato due governatori uscenti con ampio margine e strappato le Marche al centro-sinistra... A casa mia questo si chiama vincere le elezioni, non perderle. Detto questo il risultato di Forza Italia non è stato certo soddisfacente: siamo l’unico partito che non ha potuto avere in campo, al cento per cento, il proprio leader. Ho già detto che è necessario aprire una riflessione al nostro interno: dobbiamo riportare Forza Italia a due cifre e penso che sia un obiettivo fattibile, allargando il nostro confronto ai parlamentari, ai governatori azzurri, ai sindaci, agli eletti, a chi ha dimostrato in questa campagna elettorale – e ne ho incontrati tanti - di saper raccogliere consensi. La nostra cifra è quella del buon governo e della competenza: dobbiamo ripartire da lì".

Il Centrodestra ha bisogno di rinnovarsi? Se sì, in che modo?

"Il centro-destra è maggioranza nel Paese: ha bisogno di una gamba moderata forte e radicata e questo compito possiamo svolgerlo solo noi. Alla coalizione serve semmai un supplemento di collegialità e un confronto non episodico, legato anche ai contenuti".



Matteo Salvini è ancora il leader del Centrodestra?

"Trovo questo dibattito abbastanza surreale. Matteo Salvini è il leader del partito maggiore della coalizione e se domani ci fossero le elezioni politiche sarebbe il naturale leader del centro-destra. Ma non ci sono elezioni politiche alle porte e ci sono dei nodi di ‘sistema’ da sciogliere: a cominciare dalla legge elettorale. Con il proporzionale ad esempio il dibattito sulla leadership della coalizione non avrebbe senso".



Pensa che il governo durerà davvero fino al 2023 o esploderanno le contraddizioni interne al M5S?

"Se seguissimo logica e politica l’implosione del Movimento 5 Stelle dovrebbe portare alla caduta del governo. Temo però che più che la logica e la politica contino il potere e le risorse da spendere che arriveranno dall’Unione Europea, oltre al timore di perdere la poltrona. Sono dei grandi collanti, spero non più forti delle contraddizioni e dell’inadeguatezza di questo governo. Forza Italia continuerà a stare con i piedi ben piantati nel centro-destra, senza ambiguità: il nostro avversario è la sinistra assistenzialista e statalista e l’incompetenza grillina".

Dopo la vittoria del Sì al referendum e il taglio dei parlamentari, le Camere sono delegittimate e il Presidente Mattarella dovrebbe scioglierle?

"Il Presidente Mattarella non ha bisogno di suggerimenti e ci fidiamo delle sue valutazioni. Gli italiani hanno votato favorevolmente ad una riforma che entrerà in vigore dalla prossima legislatura. Piuttosto – e non è la prima volta – Parlamento e Governo non sono lo specchio del Paese. Se su 14 regioni governa il centro-destra è evidente che siamo di fronte ad un problema. E dovrebbero essere le forze di maggioranza le prime a porselo. Al Quirinale applicano scrupolosamente la Costituzione e fino a quando c’è una maggioranza parlamentare purtroppo dobbiamo tenercela".

Forza Italia è pronta a collaborare con il governo sulle riforme costituzionali (fine del bicameralismo perfetto) e sulla legge elettorale?

"Sono due livelli diversi. Ma finora sul fronte delle riforme costituzionali come su quello della legge elettorale la maggioranza è andata per conto suo. Non ne usciranno buone riforme e neanche una buona legge elettorale, per la quale diciamo da sempre che vanno coniugate rappresentanza e governabilità. La collaborazione non è a senso unico e non può essere a spot, specie in una fase come questa. Le regole del gioco si dovrebbero scrivere insieme: se c’è questa volontà, noi ci siamo. Finora però non è andata così".