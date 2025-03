Gemma (FdI): "Inclusione e vita indipendente per le persone con sindrome di Down: l'Europa faccia di più"

“Oggi, 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, l’UE ribadisca con forza il suo impegno per la piena inclusione e il rispetto dei diritti delle persone con trisomia 21. È nostro dovere, come rappresentanti istituzionali, promuovere politiche che garantiscano pari opportunità, accesso al lavoro e una vita indipendente per tutte le persone con sindrome di Down e le loro famiglie”.

Lo dichiara l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Chiara Gemma, membro dell’Intergruppo Disabilità del Parlamento Europeo, da sempre attiva nella difesa dei diritti delle persone con disabilità e nel Terzo Settore.

“In Europa esistono ancora troppe barriere, materiali e culturali, che limitano l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con sindrome di Down. Dobbiamo lavorare affinché le politiche europee siano concretamente orientate a favorire l’autonomia, l’educazione inclusiva e l’inserimento lavorativo, sostenendo le famiglie e le associazioni che ogni giorno si battono per una società più equa e accessibile. In questa giornata voglio ribadire il mio impegno nelle aule del Parlamento Europeo affinché le istituzioni comunitarie rafforzino il sostegno ai programmi di inclusione, incentivino la ricerca scientifica e potenzino le risorse dedicate ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.

Vi invito oggi a indossare i calzini spaiati, simbolo della diversità, perché tutti hanno qualcosa da offrire. Aiutatemi a sensibilizzare e a promuovere l’inclusione e a onorare i contributi delle persone con sindrome di Down alle nostre comunità in Italia, in tutta Europa e nel mondo. Lavoriamo insieme per un mondo in cui tutti abbiano una voce, un posto e la possibilità di essere felici”, conclude Gemma.