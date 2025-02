Lecce, Gemma (FdI): "La vandalizzazione della panchina dedicata a Norma Cossetto? Atto vile e vergognoso"

Chiara Gemma (eurodeputata FdI): "Non permetteremo che la memoria venga oltraggiata"

“La vandalizzazione della panchina dedicata a Norma Cossetto in Via Indipendenza a Lecce, inaugurata domenica 23 febbraio, è un atto vile e vergognoso, sintomo di un odio ideologico che non si è ancora spento. Chi pensa di cancellare la memoria delle vittime delle foibe con gesti del genere dimostra solo il proprio disprezzo per la storia e per i valori della nostra Nazione". Lo dichiara l’eurodeputata pugliese di Fratelli d’Italia, Chiara Gemma, che condanna fermamente l’episodio accaduto nel capoluogo salentino.

“Norma Cossetto fu vittima di una delle pagine più buie della nostra storia, trucidata in modo barbaro dai partigiani titini solo perché italiana. Ogni gesto di ricordo e omaggio alla sua figura rappresenta un dovere morale e civile, che non può essere minato da chi, ancora oggi, si rifiuta di riconoscere la verità storica", ha rimarcato Gemma.

“Chiediamo che i responsabili vengano identificati e perseguiti con la massima severità, e che la panchina venga ripristinata immediatamente, come segnale chiaro contro ogni tentativo di negazionismo e vilipendio della memoria. Fratelli d’Italia continuerà a difendere la verità storica e a onorare il sacrificio degli italiani infoibati. Non arretreremo di un millimetro di fronte a chi semina odio e divisione", ha concluso l'eurodeputata di FdI Chiara Gemma.