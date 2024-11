Gemmato, Donzelli: "Ogni volta che la Sx perde un'elezione se ne inventa una, ridicoli". Il Garante: "Tutto regolare"

Caso Gemmato, opposizioni all'attacco per il presunto conflitto d'interessi. Lui si difende: "Non ho nessuna responsabilità di gestione in quella società"

Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e deputato di FdI è finito nel mirino delle opposizioni per un presunto conflitto d'interessi relativo alla clinica privata di cui è socio. Gemmato è finito nella bufera in particolare per uno spot in cui si consiglia di usufruire dei loro servizi perché "più veloci rispetto a quelli della sanità pubblica". Ma alle richieste di dimissioni da parte della Sinistra, - riporta Il Giornale - ha risposto lo stesso Gemmato: "Una sinistra bugiarda e rancorosa che non sa più a cosa appigliarsi. Ho il 10% di una società senza averne alcuna responsabilità di gestione, non esiste alcun conflitto di interessi come certifica il Garante della concorrenza, mentre con il governo ci stiamo occupando del problema delle liste di attesa creato dalla mala gestione di decenni di sinistra".

In suo sostegno arriva anche il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti: "Nonostante le solite sinistre cantilene - dice a Libero - solo col governo Meloni per il Fondo Sanitario Nazionale sono stati stanziati 3 miliardi in più per il 2024, quattro per il 2025 e 4,2 per il 2026, per un totale di 11,2 mld. Con l'attacco ad personam di oggi, ennesimo buco nell'acqua per queste opposizioni ciarliere". Da FdI interviene anche Giovanni Donzelli: "Ogni elezione che perdono reagiscono scendendo un gradino in più oltre il ridicolo. Invece di chiedersi perché non vengono scelti dagli italiani ed elaborare una proposta credibile, pensano di risolvere tutto attaccando e delegittimando personalmente qualcuno di centrodestra".