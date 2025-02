Genova, dalla falce e martello al lancio del martello: Silvia Salis candidata sindaco per il Csx

Genova, deciso il candidato sindaco per il Csx

Marco Bucci è stato eletto presidente della Regione Liguria e ha dovuto quindi lasciare la poltrona di sindaco di Genova, per questo sono state indette nuove elezioni che si terranno nella prima finestra utile, vale a dire tra il 15 aprile e il 15 giugno 2025. Il centrosinistra ha ufficializzato il suo candidato, si tratta di Silvia Salis, la campionessa di lancio del martello che dal 2021 ricopre il ruolo di vicepresidente del Coni. Salis è stata proposta dal Partito Democratico come candidata civica. Dopo il via libera del comitato politico del Pd e il via libera di Avs, arriva anche il nulla osta dei Cinque Stelle.

"Il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis - si legge in una nota - per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell'esperienza e competenza dell'ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin. Siamo certi - si legge ancora - che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini".