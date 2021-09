Germania, lezione per l’Italia: si vince al centro (Salvini avvisato)

Cosa ci dice quello che è successo in Germania? Che è finita l’epoca dei due grandi partiti, i quali per governare hanno ora bisogno addirittura di formare una coalizione con due altri partiti. E saranno proprio questi due partiti di centro a decidere il nome del futuro Kanzler. Ci sarà una lunga trattativa ma tra Ampel e Jamaika come già avevo scritto su questo giornale vincerà alla fine Ampel.

E non sarà un governo facile perché Verdi e Gialli sono due parallele che non sarà facile far convergere.

Quello che è successo in Germania è che si vince al centro, il problema è che in un sistema due centri sono troppi.

Chi ha perso? Certo c’è una batosta per la CDU ma era per la verità scontata. In realtà vincono i due centri e perdono le due estreme. Afd è ormai confinata nei Länder della ex DDR e la Linke non ha superato la soglia di sbarramento.

Ok, il nostro sistema elettorale è diverso. Ma credo valga anche per noi un fatto: la fine del bipolarismo. Abbiamo due sinistre (PD e M5S), una destra (FdI) e non abbiamo un centro. Il centro poteva essere rappresentato da FI ma ormai questo partito è sulla via del tramonto come il suo leader. E non ci sono leader in quel partito che possano prendere il posto di Berlusconi. Chi nega questo bara. Il centro ormai può essere costruito solo a partire dalla Lega. Questo spiega il tentativo di riposizionamento politico della Lega e la decisione di entrare nel governo Draghi.

Salvini riuscirà in questa impresa? Difficile dirlo. Ha tutti i poteri forti contro. Per la costruzione di un “grande centro“ in un sistema non più bipolare ha bisogno di creare una forza politica nuova in cui Lega e Forza Italia si uniscano, vincendo le resistenze di coloro che in FI gli remano contro. Per questo è importante che già prima delle elezioni amministrative Berlusconi e Salvini si incontrino e annuncino il nuovo progetto politico.

Un vecchio centro destra contro due sinistre è destinato a fare la fine della CDU/CSU.

