Germania, Salvini: "Centrodestra si unisca contro le sinistre. Come in Italia"

"Se in Germania decidessero di riunire il “centrodestra” alternativo alle sinistre tutto tasse e immigrazione, nel nome delle libertà, dello sviluppo, dell’innovazione e della sicurezza, potrebbero governare insieme, in Sassonia Anhalt come in tutto il Paese. Non è un invito ma una constatazione, come è chiara la sconfitta delle diverse sinistre in questo voto tedesco". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it i risultati delle elezioni regionali in Sassonia Anhalt, Germania, ipotizzando un'alleanza tra la Cdu e Afd. "In Italia, in Spagna e in Francia potremmo e dovremmo avere lo stesso obiettivo, nel nome della crescita e del futuro", conclude il leader della Lega.