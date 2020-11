“Gesù può nascere anche 2 ore prima”, Natale: Boccia preannuncia il coprifuoco

“Gesù bambino può nascere anche 2 ore prima”, ha detto il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia durante il vertice con le Regioni. Forse il preludio all’annuncio del coprifuoco anche a Natale? Il governo è al lavoro per il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 4 dicembre, e già ieri c'è stato un confronto nella maggioranza e un tavolo con Regioni, Comuni e Provincie a cui hanno partecipato, oltre ai ministri, Boccia e Speranza, anche il commissario straordinario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

E' stata presa male però la dichiarazione del ministro che ha suscitato polemiche: "Eresia è non accorgersi dei malati - ha aggiunto - delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia non facciamo i sepolcri imbiancati - ha continuato l'esponente Pd - Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa Pasqua, a partire dalla Via Crucis. Il Natale non si fa con il cronometro ma è un atto di fede". Insomma il coprifuoco non si discute, come scrive Il Tempo, si potrà calibrare, magari permettere alle cenoni in famiglia di allungarsi al massimo fino alle 23. Tuttavia non si permetteranno assembramenti. Il ragionamento è collegato soprattutto all'altro appuntamento: quello della notte di San Silvestro. Spostare l'orario di circolazione a dopo mezzanotte la Vigilia di Natale e non farlo per il Capodanno sarebbe incomprensibile per gli italiani.