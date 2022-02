Lega, Giorgetti: "Salvini? Ha desideri. Io cerco di renderli possibili..."

Giorgetti: "E' importante che il Parlamento migliori le proposte del Governo e non le peggiori"



"La politica e' l'arte di rendere possibile cio' che e' desiderabile. Il mio segretario esprime un desiderio. Io cerco di interpretarlo e renderlo possibile in quello che e' l'attivita' di governo". Cosi' il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti risponde alla domanda se abbia fiducia in Salvini.



Quanto alle dinamiche politiche in Parlamento, "e' importante - ha detto Giorgetti - che il Parlamento migliori le proposte del Governo e non le peggiori. L'attivita' del Parlamento va rispettata, auspico possa migliorare" l'operato dell'esecutivo.