FdI, Meloni parla da premier. IVideo. "Atlantismo sì, dipendenza da Biden"

Un palco grande a 'T' con la scritta enorme sullo sfondo 'Italia, energia da liberare' che sovrasta le parole chiave 'crescita', 'libertà' e 'indipendenza' e due grandi simboli del partito a fare da cornice. Alcuni maxischermi e al centro in alto un cubo enorme in stile palazzetto dello sport con un videowall, i fiori bianchi rossi e verde e una serie di bandiere italiane e del partito accanto alle sedie. E non mancano i giochi di luce. Si presenta così la sala Gold del centro congressi MiCo di Milano dove si tiene la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, al via oggi e che durerà fino a domenica.



Meloni: obiettivo gender è scomparsa donna in quanto madre - "Se andate oltre gli slogan vi renderete conto che il vero obiettivo dell'ideologia gender non è quello tanto decantato della lotta alle discriminazioni e del superamento della differenza maschio-femmina, ma il vero obiettivo non dichiarato è la scomparsa della donna in quanto madre". Questo uno dei passaggi del discorso di introduzione della Conferenza programmatica di Fdi pronunciato dalla leader del partito Giorgia Meloni oggi al Milano convention center. Secondo la Meloni, "il principale nemico è diventato l'architrave della famiglia", cioè "le donne in quanto madri". "L'ha spiegato con una straordinaria lucidità Eugenia Roccella, che mi ha aperto la mente", ha detto Meloni, secondo cui "l'individuo indifferenziato delle teorie gender, non è indifferenziato, è maschio. Le parole più censurate dal politicamnte corretto è 'sono donna e madre'. E' l'identità femminile ad essere sotto assedio perché si vuole distruggere la straordinaria forza simbolica della maternità". "E' nel grembo materno - ha osservato - che impariamo ad essere due, è nel rapporto tra madre e figlio che si fa l'esperienza delle cure, dell'accetazoine delle imperfezioni, dell'amore gratuito. In una parola è l'umanità stessa. Ecco perché - ha concluso la leader di Fdi - quell'archtrave è un problema ed ecco perché invece difenderemo in questa nuova frontiera dello scontro l'identità di donna e l'identità di madre. E anzi crediamo che questo sia il tempo delle donne".



FdI, Meloni: arriveremo in vetta, altitudine non ci darà alla testa - L'obiettivo di Fratelli d'Italia era "ridare una casa alla destra, costruire il grande partito dei conservatori italiani. Non crediamo alla favoletta che per renderti presentabile devi andare a braccetto con la sinistra. E con orgoglio possiamo dire che ci siamo riusciti, con pazienza, sacrifici, coerenza. Per questo continueremo a salire. Ma più saliremo e più la nostra responsabilità sarà tenere i piedi ben piantati in terra. Nell'altitudine l'ossigeno è rarefatto, può darti alla testa e farti smarrire. Ma per noi non sarà così, perchè la nostra preparazione è stata lunga, meditata, sofferta. E allora più saliremo più porteremo dietro quello da cui proveniamo. E sia chiaro che l'unica ragione per cui vogliamo arrivare in vetta è perchè da lì possiamo guardare più lontano". Giorgia Meloni ha concluso consì il suo intervento all'assemblea programmatica di Fratelli d'Italia.



FdI, Meloni contro RdC: merito è nostra priorità, uno non vale uno - Tra le "priorità strategiche" di Frtelli d'Italia c'è l'affermazione del merito: "Uno non vale uno. Queste idiozie che hanno consentito a gente che non valeva niente di arrivare al governo della nazione ci hanno devastato. Uno non vale uno. Ci dobbiamo ribellare", dice Giorgia Meloni dal palco dell'assemblea di Milano. TOrnando ad attaccare il Reddito di Cittadinanza: "Ai giovani dico di ribelalrsi ad unapolitica che li tratta in questo modo, pretendete infrastrutture di cittadinanza, che vi permettano di far vedere quanto valete. Non accettate di stare in panchina o sul divano con la paghetta di Stato". E poi aggiunge: "Serve una grande politica industriale orientata al made in Italy, che significa estensione del Golden Power, rilocalizzazione delle imprese che sono andate all'estero". E ancora: "Un ministero del mare, perchè l'Italia è una piattaforma naturale". Altra proposta: "Detasseremo le risorse che i nonni destinano all'aiuto di figli e nipoti. Perchè se le famiglie fanno quello che lo Stato non riesce a fare, lo Stato deve almeno dire grazie".



Presidenzialismo, Meloni: a elezioni chiederemo voto per realizzarlo - "Serve una democrazia capace di decidere e per noi la risposta è facile: elezione diretta del presidente. Che soprattutto consente di dire basta con i giochi di palazzo, con lo schifo di parlamentari offerti al miglior offerente, coi teatrini cui abbiamo assistito anche all'elezione delCapo dello Stato". Lo ha ribadito Giorgia Meloni, alla assemblea programmatica di Fratelli d'Italia. "La nostra proposta arriverà in Parlamento la prossima settimana, e sapremo e saprete se tutti quelli che si sono riempiti la bocca con l'elezione diretta erano sinceri o si riempivano la bocca. E se non passerà chiederemo un voto agli italiani anche per fare questa straordinaria riforma, perchè questa nazione merita una classe politica che fa quello che dice e che se non lo fa venga mandata a casa", ha concluso sul punto.



Formazione, Meloni propone liceo Made in Italy e ritorno al merito - Per rilanciare l'economia italiana, oltre a cominciare con il taglio alle tasse sul lavoro, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni propone "una formazione che sia all'altezza" con due "condizioni": "Che sia interconnessa con la domanda di lavoro, penso soprattutto a un liceo del made in Italy; la seconda è che la scuola italiana deve tornare a garantire il merito, perché decenni di dominio post sessantottino hanno prodotto un abbassamento di livello" della preparazione. "Oggi l'ascensore sociale è out of order, è rotto", ha osservato parlando alla Conferenza programmatica del partito in corso al Milano convention center.



Meloni: con ideologia green Italia rischia di far luce con candele - "L'Italia ha già pagato un prezzo all'ideologia green" col risultato che "la patria di Alessandro Volta e che ha scoperto il gas metano oggi rischia di fare la luce con le candele". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni alla Conferenza programmatica del partito in corso al Milano convention center. "Siamo patrioti e vogliamo difendere la natura - ha aggiunto - Mettere insieme la sostenibilità ambientale con la sosteniblità economica" mentre ciò che succede è che "vogliamo combattere l'inquiameto legandoci mani e piedi con i paesi più inquinanti al mondo. Vogliamo salvare la nostra economia - ha aggiunto Meloni - mettendo limiti per i nostri imprenditori e obiettivi sempre lontani dai nostri interessi nazionali. E adesso "vogliamo devastare il settore automobilistiche italiano bandendo la auto a motore. Ma chi l'ha scritta questa strategia? Greta Tunberg? Non mi sembra così intelligente". Meloni ha chiesto quindi al premier Draghi di "Chiedere con forza la revisione degli obittivi del Pnrr, le risorse vanno concentrate sulle conseguenze della crisi non su obiettivi che oggi sono irragiungibili".



Migranti, Meloni: guerra ha spazzato i deliri della sinistra - "La guerra si è abbattuta come un macigno di verità sui deliri di certa sinistra" e i paesi accusati di respingere i profughi "si sono mostrati i più accoglienti quando sono arrivati i profughi veri, Polonia e Ungheria, cui anderebbe chiesto scusa". Lo ha deto Giorgia Meloni, dal palco dell'assemblea programmatica di Fratelli d'Italia. "Non accetteremo che questa crisi sia usata dagli schiavisti di sempre per fare nuovo business. Chi sta in Europa e non ha diritto a starci deve essere rimpatriato per fare posto a chi ha diritto a starci", ha aggiunto, denunciando "la menzogna immigrazionista di aver definito profughi centinaia di migliaia di persone che non scappavano dalla guera".



Ucraina, Meloni: Usa si facciano carico costo sanzioni - "Con la stessa fermezza con cui abbiamo invitato il governo italiano a mostrarsi leali con i nostri alleati, oggi chiediamo agli alleati di mostrarsi leali con l'Italia. Perchè in questa crisi c'è chi paga di più e chi addrittura potrà guardagnarci. Per questo chiediamo un fondo di compensazione, cui partecipi l'Occidente nel suo complesso. Non posso accettare che Biden dica che le sanzioni avrano un impatto mimimo sugli americani, perchè qui l'impatto sarà massimo e sarà il caso che redistribuiamo i carichi perchè non faremo i muli da soma dell'Occidente". Lo ha detto Giorgia Meloni, dal palco della covnention di Fratelli d'Italia.



Ue, Meloni: aumentare spese militari, difesi da Usa ha un costo - "L'Europa ha deciso di farsi difendere dagli Stati Uniti. E però devi sapere che non lo farà gratis. Non è una scelta degli americani, è una scelta europea. Ed è una scelta sbagliata". Lo ha detto la leader di fratelli d'Italia Giorgia Meloni alla conferenza programmatica del partito in corso al milano convention center. Meloni ha ricordato che "Nessuna delle nazioni europee rispetta l'impegno preso con la Nato di investire il 2 per cento lordo in Difesa". E che "Fratelli d'Italia in tempi non sospetti, cioè dall'inizio della sua esistenza ha nel suo programma l'aumento delle spese militari, perché quello che noi spendiamo in Difesa è il prezzo della nostra libertà, è il costo per difendere i nostri interessi nazionali". La leader di Fdi si è detta convinta anche che "non sempre da una sponda all'altra dell'atlantico gli interessi siano completamente sovrapponibili. E quindi dobbiamo comprendere che siamo molto più europeisti di molti sogni di Bruxelles".