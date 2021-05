Giorgia Meloni fa la madrilena: "Via coprifuoco, aprire tutto". Video

Nella mozione di Fratelli d’Italia “c’è il tema delle riaperture, torniamo sull’abolizione del coprifuoco, misura che riteniamo assolutamente necessaria anche sul piano economico. Lo consideriamo inutile ai fini del contenimento del Covid e punitiva. Per paradosso, la contrazione egli orari favorisce gli assembramenti e non li combatte. Chiediamo anche la riapertura immediata di tutte le attività con protocolli di comportamenti e distanziamento e di organizzazione sui quali il Governo deve assumersi le sue responsabilità”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia in conferenza stampa, che coglie la palla al balzo del risultato delle elezioni regionali di Madrid dove la conservatrice Ayuso ha trionfato grazie alla sua linea anti lockdown.