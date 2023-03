Giorgia Meloni: "L’ideologia gender andrà a discapito delle stesse donne"

Meloni torna a parlare dell'ideologia gender e spacca di nuovo il fronte femminista

In una intervista concessa a Grazia, Giorgia Meloni c’entra un punto importante sul dibattito di genere che finora non era mai stato messo adeguatamente in luce anche se alcune preoccupazioni erano già emerse. “Tutto questo andrà a scapito delle donne e le danneggerà" afferma giustamente la premier e poi ancora: "oggi si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna oppure uomo al di là di qualsiasi percorso, chirurgico, farmacologico e anche amministrativo". Dunque –continua la Meloni- “le prime vittime dell’ideologia gender sono proprio le donne e la pensano così anche molte femministe”.

Naturalmente queste dichiarazioni hanno provocato risposte di tutti i tipi, dall’intelligente appoggio di Arcilesbica Cristina Gramolini che si dice d’accordo con la Meloni, alla risposta, invero un po’ strampalata, di una militante di Non Una di Meno (riportata dall’Ansa) che afferma che "per Meloni sembra ci siano orde di uomini che si vorrebbero autodichiarare donne per ricevere chissà quali vantaggi: un'idea priva di senso in un mondo in cui essere donna non è un elemento che porta privilegi o vantaggi”.