Giueppe Conte lancia il M5S 2.0: nuovo Statuto e Carta dei Valori già online

Giuseppe Conte lancia il Movimento Cinque Stelle 2.0 presentando il nuovo corso con un video nel quale rivendica i risultati ottenuti come forza di Governo e prova a riconquistare i delusi. Tra 15 giorni via al voto sul nuovo Statuto che prevede "netta separazione" tra ruoli di garanzia e indirizzo politico

Sostenibilità ambientale e transizione ecologica sono i due punti-chiave del progetto per il futuro del M5S nella sua versione “2.0”, ovvero quella che è scaturita dal non semplice confronto che ha fatto di Giuseppe Conte il nuovo leader. “Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di stanchezza. Ma abbiamo saputo superarli, lasciandoceli alle spalle”, ha esordito l'ex Presidente del Consiglio.

Il nuovo corso parte dal nuovo Statuto e dalla Carta dei Valori, da oggi online sul sito del Movimento e sui quali tra 15 giorni si aprirà la votazione. “Nello Statuto troverete quelle che considero le basi per rilanciare la nostra azione comune: la piena agibilità politica del Presidente del Movimento e una chiara separazione fra i ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico. Gli iscritti avranno un ruolo sempre più centrale”, ha detto Conte, aprendo a Gruppi territoriali, Forum tematici e la Scuola di Formazione che, ha spiegato il nuovo leader, “mi sta molto a cuore: l’abbiamo pensata per la formazione e l’aggiornamento permanente rivolto a tutti coloro che intendono impegnarsi in politica, in particolare i giovani. Ma sarà anche il luogo di confronto e di aggiornamento per tutti i parlamentari e gli amministratori locali”.