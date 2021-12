Giuseppe Conte: quanto guadagna, di che partito è, chi è sua moglie

Giuseppe Conte: news e ultimissime

Prima è stato, o doveva essere, il presidente del consiglio del cambiamento. Poi è stato il premier gialloverde e giallorosso. E' stato ribattezzato "Giuseppi" da Donald Trump ed è stato il leader (popolare) del primo anno di pandemia di Covid-19. Ora, invece, il già "avvocato del popolo" Giuseppe Conte è il leader di una forza politica che sembrava ben prima del suo arrivo in crisi di identità e che lui sta cercando in qualche modo di rilanciare, dovendo però fare i conti con qualche chiacchierata frizione interna e con un padre fondatore ingombrante come Beppe Grillo. E sta cercando di entrare nella partita del Quirinale, rischiando però, come scrive Affaritaliani.it, di restare ai margini delle grandi manovre.

Dove è nato Conte

Giuseppe Conte è nato a Volturara Appula, provincia di Foggia. E' il figlio di un segretario comunale, Nicola Conte, originario di Cerignola, altro comune della provincia di Foggia. Sua madre è invece Lillina Roberti, insegnante elementare di Volturara Appula. Insieme alla famiglia si è stabilità già durante la sua infanzia a Candela prima e a San Giovanni Rotondo poi, al seguito della carriera professionale del padre. Dopo il diploma al liceo classico Pietro Giannone di San Marcon in Lamis ecco la laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Roma La Sapienza. Il suo legame con la Puglia non è in discussione. Tra gli altri legami con la terra di origine, la devozione per Padre Pio da Pietrelcina. E' stato ospite diverse volte della kermesse esitva di Affaritaliani.it, "La Piazza", a Ceglie Messapica, dove è stato a più riprese intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino.

Quanti anni ha Conte

Giuseppe Conte è nato l'8 agosto 1964 e ha dunque compiuto 58 anni la scorsa estate. La sua vita professionale è cominciata dopo la laurea, conseguita nel 1988, nella veste di avvocato civilista. Conte ha poi frequentato il collegio universitario Villa Nazareth mentre nel 1992 è stato docente invitato (visiting scholar) presso l'Università Yale negli Stati Uniti. Dal 1992 al 1993 è stato invece borsista presso il CNR. Dal 1992 è iscritto all'Albo degli avvocati ed è avvocato patrocinante in Cassazione dal 2002. Ha insegnato anche Diritto privato presso la LUMSA, l'Università di Roma Tre e l'Università di Sassari ed è professore ordinario presso l'Università di Firenze e docente presso la Luiss di Roma.

Quanto guadagna Conte

Di recente è diventato d'attualità il tema circa i guadagni di Giuseppe Conte, visto che lui stesso ha dichiarato di non guadagnare nulla. "Se prendo uno stipendio? Sono vari mesi che sono in aspettativa, non prendo una lira e sono mesi che non faccio l'avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica", ha detto l'ex premier, ospite ad Atreju 2021. "Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte", ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio. "Da quando ho assunto questa responsabilità - ha rimarcato Conte - ho tirato una linea".

Di che partito è Conte

Giuseppe Conte è il leader politico del Movimento Cinque Stelle. Un rapporto che parte lontano, quello dell'ex premier, con il M5s messo in piedi da Beppe Grillo. Durante la campagna per le elezioni politiche del 2018, il Movimento aveva annunciato che sarebbe stato proposto come ministro per la pubblica amministrazione in caso di vittoria, nonostante all'epoca non fosse conosciuto presso il grande pubblico. Dopo l'accordo di governo tra M5s e Lega, è addirittura proposto come premier. Incarico che accetta il 31 maggio 2018. Il governo del cambiamento gialloverde regge poco più di un anno e termina dopo la crisi lanciata da Matteo Salvini dal Papeete, ma Conte resta a Palazzo Chigi come premier del governo giallorosso frutto dell'alleanza tra M5s e Pd.

Doppo aver lasciato il posto a Mario Draghi in coda a una crisi di governo azionata da Italia Viva di Matteo Renzi, Conte è rimasto fuori dalla politica per poche settimane. Negli scorsi mesi ha infatti accettato l'incarico a leader politico del M5s, forza che sta cercando di rilanciare e risollevare da un costante calo di sondaggi. Si era chiacchierato, e qualcuno chiacchiera ancora, della possibilità che Conte potesse o possa ancora lanciare un partito tutto suo. Per ora prova a vincere la scommessa pentastellata.

Chi è la moglie di Conte

Giuseppe Conte è stato sposato con Valentina Fico, figlia del direttore del conservatorio di Santa Cecilia a Roma e attiva in ambito giudiziario. Dalla loro unione è nato il figlio di Conte, Niccolò. Dopo pochi anni però il matrimonio è finito. Nonostante questo il loro rapporto sarebbe ottimo e ancora adesso Valentina darebbe consigli importanti a Giuseppe anche in ambito politico. Oggi la compagna dell'ex premier si chiama Olivia Paladino, figlia dell'imprenditore Cesare Paladino (proprietario dell'hotel Plaza di Roma) e dell'attrice svedese Ewa Aulin. I due si sarebbero conosciuti a scuola grazie ai figli.