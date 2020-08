Giuseppe Conte scende in Piazza . L'annuncio del premier su Twitter

"Domani sera sarò in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica (BR) per un’intervista con il direttore di @Affaritaliani Angelo Maria Perrino". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia così su Twitter la sua presenza a "La Piazza", l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi e giunto alla terza edizione.





Il tweet del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Intervistato dal direttore Perrino, il premier, già intervenuto a Ceglie nel 2018 e del 2019, farà un pubblico bilancio dell’anno di governo appena trascorso e anticiperà strategie e linee guida dell’attività del governo dopo la breve pausa estiva.