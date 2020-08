Giuseppi Conte e Antonio Conte. Chi va e chi resta

Antonio Conte, quasi certamente - a meno che Zhang non lo convinca a restare - lascerà l’Inter, dopo la sconfitta nella finale di Europa League, benché milioni di fans nerazzurri, tra i quali Polito, vicedirettore del Corriere, molti dirigenti e calciatori siano favorevoli alla conferma del tecnico pugliese. Giuseppe Conte, invece, continuerà a guidare il governo, nonostante il cambio della maggioranza e i non buoni (eufemismo) risultati, conseguiti dagli esecutivi, che l’ “avvocato del popolo” presiede dal lontano giugno del 2018. E il premier resterà a Palazzo Chigi, pur non legittimato della fiducia degli italiani, sinora non chiamati dal silenzioso Sergio Mattarella ad esprimere, nelle gabine elettorali, il loro voto.