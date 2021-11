Giustizia, la maggioranza si spacca su un Odg: Italia Viva vota con il Cdx

Giustizia, la maggioranza si spacca: Italia Viva di Renzi vota con il Cdx

La maggioranza si spacca sulla giustizia e in particolare sulle intercettazioni. È quanto riporta l’Ansa su due ordini del giorno di Fdi al decreto proroghe, infatti l'intero centrodestra e Italia Viva hanno votato a favore, mentre M5s, Pd e Leu hanno votato contro, risultando però soccombenti. Entrambe le votazioni sono state salutate da un applauso del centrodestra.

I due ordini del giorno, a prima firma di Carolina Varchi e Ciro Maschio, prendono spunto da una relazione del Copasir in base alla quale molti Tribunali non hanno inviato alla Corte dei conti la documentazione necessaria per giustificare le spese per il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni. I due documenti di indirizzo impegnano il governo a intervenire per evitare il ripetersi di questa situazione. Il centrodestra si è compattato sul testo di Fdi, e ai loro voti favorevoli si sono aggiunti quelli di Iv, risultando in entrambe i casi in numero maggiore dei voti contrari di M5s, Pd e Leu.