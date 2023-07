Giustizia, Meloni rilancia: “Chi vuole farci cadere resterà deluso"

Governo, Meloni: "Avanti con le riforme a partire dalla giustizia"

"Chi spera di poter mettere in discussione il governo sarà deluso. Io non posso impedire che cerchino di farci cadere, ma il tentativo non arriverà in porto. Andremo avanti con le riforme perché le ritengo necessarie per il bene del Paese, a cominciare da quella della giustizia". Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo avrebbe detto ai suoi come riporta il Corriere della Sera.

Foti (FdI): "No alla guerra con la magistratura"

Ma all’indomani del caso La Russa che ha incendiato il dibattito già rovente sul rapporto tra politica e magistratura da Fratelli d’Italia a parlare è Tommaso Foti, capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni.

"Nessuno vuole aprire una guerra tra politica e magistratura, certamente non noi", spiega in un'intervista al Corriere della Sera. Ma, per far capire il clima nel partito della premier — che due giorni fa, con una nota ufficiosa, ha denunciato una sorta di "accerchiamento" giudiziario — Foti dice che qualcosa che "desta molto, molto, ma molto stupore e molta preoccupazione, sta accadendo".