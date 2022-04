Giustizia, Palamara: "Anm non faccia opposizione politica, serve una riforma"

Giustizia, Luca Palamara: "L'Italia ha bisogno urgente di una riforma, ormai è improcastinabile"

"Non ho messaggi da mandare. Posso solo dire che sul tema della giustizia occorre uscire dalla logica dello scontro, quella che intende trasformare la magistratura associata in una sorta di opposizione politica. In generale, penso che riproporre schemi del passato dia l'idea di un film già visto. Al primo posto deve davvero essere messa la riforma della giustizia".

Così, all'Adnkronos, l’ex membro del Consiglio superiore della magistratura ed ex presidente dell'Anm Luca Palamara in occasione dell'assemblea straordinaria che si riunisce oggi a Roma e che potrebbe portare allo sciopero delle toghe per protestare contro la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario.

Sul punto, Palamara sottolinea: "L'ultimo sciopero dell'Anm fu nel 2010 per protestare contro la manovra economica del governo perché ritenuta ritorsiva nei confronti dei magistrati. Io penso che il tema non sia la legittimità dello sciopero, ma quello della sua pratica riuscita e dell'adesione dei magistrati. Il rischio è che lo sciopero non venga compreso dai cittadini, portati a pensare che i magistrati a priori non vogliano accettare gli interventi riformatori della politica. Ciò detto, la riforma Cartabia non impatta strutturalmente su quelli che erano gli obiettivi originari, ad iniziare dalla degenerazione del correntismo e dall'influenza dello stesso sulle prossime elezioni al Csm".