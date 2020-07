Governance Pool 2020: Decaro il miglior sindaco. Male Raggi e De Magistris

Il governance Pool 2020 incorona il sindaco di Bari Andrea Decaro, è lui il primo cittadino più amato d'Italia, con un consenso pari al 69,4%. Al secondo posto, ma molto staccato col 67,4% si trova il sindaco di Messina Cateno De Luca, che precede il duo appaiato al terzo posto. Si tratta di Giorgio Gori (primo cittadino di Bergamo) e di Marco Bucci, sindaco di Genova entrambi al 63,7%. Se per il governatore orobico ad incidere è stata la gestione dell'emergenza Coronavirus, dovendo fare i conti con una delle città più colpite d'Italia, per il genovese il consenso è dovuto alla capacità di far rispettare i tempi per la costruzione del nuovo ponte Morandi.

Chi invece ha ottenuto pochi consensi è stata la sindaca della Capitale Virginia Raggi, per la grillina c'è il penultimo posto assoluto (104esima) con appena il 38,2% delle preferenze, peggio di lei va solo il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ultimo in classifica con il 38,15. Nelle retrovie finiscono anche la prima cittadina di Torino Chiara Appendino, 97ma al 43,7% e al sindaco di Napoli Luigi De Magistris che è al 100mo posto con il 42,2%.