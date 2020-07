Governance Pool 2020: Zaia il miglior presidente di Regione, ultimo Zingaretti

Il governance Pool 2020 non lascia spazio ad interpretazioni. Il sondaggio annuale sui migliori governatori di Regione premia Luca Zaia. E' il presidente del Veneto - si legge sul Sole 24 Ore - il più popolare, che passa dal 50,1% delle preferenze al 70%, facendo riscontrare un incremento del 20%. Ad incidere è stato senza dubbio il modo in cui ha saputo affrontare l'emergenza Coronavirus, riuscendo a contenere fino quasi a far sparire il focolaio che si era creato dai primi in Italia a Vo' Euganeo.

Secondo gradino del podio per un altro leghista, il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga, che passa dal 57,1 al 59,8%. Terzo posto per Donatella Tesei, la presidente dell'Umbria di centrodestra. Solo quinto il governatore dell'Emilia Romagna Sefano Bonaccini (54%), preceduto anche da Jole Santelli (Calabria). Non brilla Vincenzo De Luca, il presidente della Campania deve accontentarsi dell'11mo posto, ma va peggio ad Attilio Fontana (Lombardia) che si piazza 13mo. Ultimo posto per il presidente del Lazio e leader del Pd Nicola Zingaretti, che chiude 20mo, preceduto al penultimo posto da Michele Emiliano (Puglia).