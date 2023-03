Governo: altro che Schlein, il pericolo per Meloni è Salvini

Per Giorgia Meloni il pericolo viene da …. “Nord”: Analisi

I dati dei più aggiornati sondaggi sembrano parlare chiaro: il Pd è in forte rimonta dopo l’elezione della prima segretaria al soglio del Nazareno, mentre il centrodestra, anche in questo caso capitanata da Fratelli d’Italia (che sembra perdere più di tutti), risulta in flessione. E un interrogativo si affaccia prepotente: davvero Giorgia Meloni deve aver paura di Elly Schlein?

Che la neo segretaria Dem abbia dato maggiore identità ad un partito esangue e con essa, abbia, indotto in molti (di quelli che il 25 settembre non hanno votato) un rinnovato senso di appartenenza ideologica è sicuramente vero. Che le vicissitudini ultime in materia di immigrazione e di 41bis con la travagliata “vicenda Cospito” abbiano frenato la marcia del Governo è altrettanto evidente. Che poi gli avversari tutti meritino rispetto e, nel caso di Elly Schlein che guida il più consistente partito d’opposizione un rispetto accorto, è l’abc del fare politica.