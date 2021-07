Governo, bar e ristoranti con obbligo green pass da lunedì. Ma basterà 1 dose

Governo, bar e ristoranti con obbligo green pass da lunedì. Basta 1 dose

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo dicono i numeri ormai in costante crescita a causa della variante delta dominante in tutto il Paese. Il governo per questo ha deciso di correre ai ripari e da lunedì diventerà obbligatorio il green pass per frequentare molti luoghi al chiuso. Servirà - si legge su Repubblica - almeno una dose per andare al cinema e a teatro, in palestre e piscine. Per consumare al chiuso in un ristorante o un bar. Per accedere a un evento, una fiera, un centro sociale, un appuntamento sportivo aperto al pubblico. Forse anche per prendere un treno o un aereo a lunga percorrenza.

Il punto è rimasto ancora in sospeso, ma i vertici dell’esecutivo sembrano orientati a fissare questo paletto. Basterà una dose, - prosegue Repubblica - che è la “soglia minima” per partecipare ad eventi pubblici. Tra qualche settimana, invece, ne serviranno due. Tempo, questo, che Palazzo Chigi intende concedere a chi vuole mettersi in regola partendo solo ora con il ciclo vaccinale. Questa seconda fase dovrebbe iniziare il primo o il 15 settembre, ma è possibile che la data venga stabilita solo in seguito, in base all’andamento della campagna vaccinale.