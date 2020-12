Governo, Bettini: "Se cade al voto con una 'lista Conte'"

Il governo "andra' avanti, non ci sono alternative", anche perche' "ha lavorato bene, Conte ha un alto gradimento tra gli italiani, nonostante abbia dovuto affrontare emergenze tremende". Ne e' convinto Goffredo Bettini, uno dei 'maggiorenti' del Pd, che pero', intervistato dalla Stampa, coglie l'occasione per lanciare i suoi allert anche a chi e' impegnato nella verifica di governo: "Nella fase della ricostruzione del Paese occorre una maggioranza piu' unita, autorevole, salda attorno ad una visione comune. Il Pd da settimane lavora per questo. Il contributo del premier e' decisivo". Ma se il Governo dovesse cadere, Bettini e' "convinto" che si andrebbe alle elezioni anticipate: "Se si rompe, non si e' in grado di ricomporre i cocci. Sarebbe comunque una tragedia, a fronte del dolore grande per la pandemia e l'incertezza economica e occupazionale".

A quel punto secondo Bettini ritiene naturale che Pd e M5s si presentassero agli elettori come alleati e che Conte possa presentarsi con una sua lista: "Lo schema - premette - lo deciderebbero i partiti in un confronto democratico al loro interno. Per quanto mi riguarda, avanzo un ragionamento logico: l'attuale alleanza ha fatto del bene all'Italia e avrebbe il dovere di ripresentarsi agli elettori. Conte deciderebbe in autonomia il ruolo da interpretare. La sua leadership non e' mai stata discussione. Sarebbe comprensibile che la forza che ha nel Paese si trasformasse in un soggetto politico. Ripeto, tuttavia, che non e' un tema all'ordine del giorno". A chi gli sottolinea che in pochi credono che il Pd rinunci alla gestione dei 200 miliardi del Recovery Fund e alla nomina del nuovo Capo dello Stato, Bettini replica: "Non vogliamo rinunciare alle prove che ci attendono. Ma deve essere chiaro: lo stillicidio delle ripicche e dei continui rilanci deve finire. Ci porterebbe al fallimento. Allora, meglio il voto. Ognuno si assumerebbe le proprie responsabilita'".

E Bettini frena anche sull'ipotesi di un rimpasto a breve: "Il riassetto si potra' valutare solo dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Ma e' un compito del premier. Il Pd ha invocato una ripartenza politica. Non nuovi organigrammi". Infine sulla corsa per il Campidoglio, Bettini non mostra nessuna apertura alla sfida lanciata da Carlo Calenda: "Non mi occupo di Roma. Calenda e' un uomo di notevole intelligenza e capacita' di governo. Ma spetta anche al Pd valutarne la compatibilita' politica. C'e' ancora troppa asprezza da parte sua".