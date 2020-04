Governo, Casini: "Se regge il governo Conte regge l'Italia. Lo auspico"

In molti hanno scritto e raccontato che il senatore Pier Ferdinando Casini stia pronosticando vita breve per l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Anche da queste considerazioni, riportate da diverse fonti, si sono intensificate negli ultimi giorni le voci sulle difficoltà dell'esecutivo e sulla precaria tenuta della maggioranza.



Affaritaliani.it ha contattato l'ex presidente della Camera ponendogli la domanda secca e diretta: il governo Conte regge? "Il problema non è se regge il governo Conte, posta così la domanda è impropria", risponde Casini. Che aggiunge: "Il problema è se regge l'Italia. Il governo Conte è espressione di un equilibrio politico tutto italiano".



Il senatore Casini poi aggiunge: "Ci sarebbe da auspicare che regga l'esecutivo, perché se lo fa vuol dire che regge l'Italia. Ma se qualcuno avesse un'opinione diversa per la situazione del Paese, allora si è già dato la risposta alla domanda se il governo Conte sia in grado di reggere o meno", conclude.