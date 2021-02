Conte si auto-candida? Il Pd lo incorona senza primarie e... imbarazzo

Ha detto ieri, parlando davanti a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, 56 anni: “Auspico un governo politico. Io ci sono e ci sarò per Pd-M5s-Leu".

Molto, forse troppo, entusiastiche le reazioni dei capi dei tre partiti della ex maggioranza all’annuncio dell’avvocato pugliese che, come in passato Mario Monti, 77 anni, non intende ritornare a insegnare, nelle aule universitarie.

In pratica, “Giuseppi” si è auto-candidato al ruolo di candidato a premier del centrosinistra e grillini, analogo a quello svolto da Francesco Rutelli, 66 anni. “Cicciobello” fu asfaltato da Silvio Berlusconi, 84 anni, alle elezioni del 2001.

Neppure un filino di imbarazzo, sinora, da parte dei capi Pd nell’incoronare, senza primarie, “Giuseppi”. Che non è un ex compagno, ma si affacciò in politica, nel 2018, quando Gigino Di Maio, 33 anni, inserì il suo nome, come candidato titolare del dicastero della PA, nella bizzarra lista degli aspiranti ministri del nuovo governo, recapitata al Quirinale (non a Mattarella, 79 anni), alla viglia delle elezioni.

Scopriremo, nelle prossime settimane, se i dem resteranno legati a Conte, o lo “tradiranno” con Mario Draghi, 73 anni, che il leghista, non salviniano, Giancarlo Giorgetti, 54 anni, ha definito, esagerando un po’, “un fuoriclasse come Ronaldo“, aggiungendo che uno come lui non può stare in panchina...

Addio, elezioni, dunque, gentile Giorgia Meloni, 44 anni. E il popolo? Come direbbe il poeta romano, Belli (1791-1863), se’ gratta....

Hanno tutti pregato, ieri, da Formigli, PD, quasi implorato che Salvini dica NO al governo Draghi. Sognano la maggioranza Ursula. Capite la portata di un eventuale appoggio della Lega, figuratevi così farebbero se ci stesse pure la Meloni, FdI !”.

Ha chiesto, non a torto, Claudio Martelli, 77 anni, già vice di Craxi, nel PSI : “Fino a quando il PD capirà che Draghi non è un uomo, che accetterebbe mai di governare in balia degli umori di Grillo, 72 anni, e delle vendette di Conte ? Draghi è un socialista liberale, non un post-comunista !”.