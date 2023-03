Migranti, Malan: "Da FdI piena e totale fiducia nel ministro Piantedosi"

Strage migranti a Crotone, ad Affaritaliani.it parla il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama Lucio Malan. Intervista



Fratelli d'Italia ha piena fiducia nel ministro dell'Interno Matteo Piantedosi? "Certo, piena e totale fiducia nel suo operato, nella sua competenza e nella sua correttezza". Risponde deciso alla domanda di Affaritaliani.it il capogruppo al Senato di FdI Lucio Malan. E alle continue e quotidiane richieste di dimissioni che arrivano dalle opposizioni per il responsabile del Viminale, Malan replica: "Fanno ogni giorno richieste di dimissioni. Ora tocca a Piantedosi, prima era toccato ad altri. Pensino piuttosto ai loro ministri e a come si sono comportati nel passato".

Governo avanti coeso. "Abbiamo un grande programma comune che abbiamo già iniziato a realizzare. Ritengo importantissimo il rinvio di oggi in Europa, a data da destinarsi, del voto sullo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035. Un risultato importantissimo per l'Italia perché quello stop creerebbe danni enormi all'intera Europa e all'Italia. Tanti risultati abbiamo già ottenuto e tanti ne otterremo. Avanti uniti e coesi attorno al programma con il quale siamo stati votati dai cittadini".

E le opposizioni, Elly Schlein in testa, continuino pure a chiedere le dimissioni... "Facciamo pure, continuino a chiedere dimissioni. Ma dovrebbero anche pensare ai loro governi nei quali ministri hanno mentito alle Camere, pubblicamente, altro che qualche parolina fuori posto. E quei ministri che hanno mentito in passato sono rimasti lì fino all'ultimo giorno. Tutta la squadra di governo ha il pieno sostegno di Fratelli d'Italia e della maggioranza. Avanti uniti per il bene dell'Italia e degli italiani", conclude il presidente dei senatori di FdI.