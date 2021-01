Governo, da P. Chigi avviso a Renzi: se si sfila è fuori da un nuovo esecutivo

Se Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva. È quanto trapela da Palazzo Chigi a poche ore dall’attesissimo Cdm sul Recovery Fund. Le parole della presidenza del Consiglio arrivano a margine delle numerose ipotesi di “crisi pilotata” che sboccherebbe in un Conte ter non prima però che il premier rassegni le dimissioni nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Nel corso della mattinata gli esponenti renziani hanno rilanciato l'offensiva a Conte ma sono scesi in campo anche i big della di Pd e M5s Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio che hanno promesso lealtà al presidente del Consiglio. Forse il segnale per palazzo Chigi di uscire allo scoperto e fare la propria mossa contro Italia Viva.

Zingaretti non crede infatti a possibili maggioranze senza Giuseppe Conte e rispondendo a una domanda ai microfoni di Skytg24, ha spiegato che nelle considerazioni fatte nel corso della direzione Pd di qualche giorno fa non aveva nominato la permanenza di Conte a palazzo Chigi perché "era superfluo dirlo". Mentre Di Maio ha spiegato come "Conte ha rappresentato e rappresenta il collante e il perno di questa maggioranza, sono ingiusti gli attacchi che sta ricevendo. Saremo leali al premier che abbiamo indicato noi per due volte". I giocatori in campo dunque hanno fatto le loro mosse, resta solo da aspettare l'inizio della partita questa sera nel Cdm delle 21.30.