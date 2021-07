Governo, da settembre green pass anche per bus e metro. Obbligatorio dal 26/7

Da settembre green pass anche per bus e metro. Obbligatorio dal 26/7

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo dicono i dati, che evidenziano una crescita esponenziale dei contagi a causa della diffusione della variante delta, ormai dominante in tutto il Paese. Il governo cerca di correre ai ripari con il green pass obbligatorio. Il provvedimento entrerà in vigore da lunedì prossimo, il 26 luglio e sarà strutturato in tre parti. Il primo in vigore da subito, - si legge su Repubblica - sarà necessario per gli eventi pubblici (probabilmente pure per ristoranti e bar al chiuso) e valido anche solo con una dose. Il secondo, dal primo settembre, per le stesse attività, ma con due dosi. Il terzo, a metà settembre, ancora più restrittivo e in vigore per tutti i trasporti, anche quelli pubblici essenziali.

Inoltre, non basterà più solo l’incidenza per determinare i colori delle Regioni, ma andranno valutati i ricoveri. Infine, il governo sarebbe pronto ad estendere lo stato di emergenza, che scade il 31 luglio, non più fino al 31 ottobre, ma addirittura fino a fine anno. L'esecutivo - si legge sul Corriere della Sera - pensa a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici. Le Regioni chiedono di salire rispettivamente al 20 e al 30%. La cabina di regia convocata per oggi dovrà fissare il tetto. E mediare anche sulla lista dei luoghi dove si entra con il certificato.