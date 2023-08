"Governo disumano", "applichiamo la legge". Migranti, scontro Meloni-Schlein

Migranti, scontro social tra Meloni e Schlein

I rapporti tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni si fanno sempre più tesi. L’oggetto della discordia è un evergreen degli scontri che acuiscono da sempre i partiti di destra contro quelli di sinistra (e viceversa): i migranti e, Ça va sans dire, la gestione dell’emergenza sbarchi che coinvolge l’Italia per prima da diversi anni.

Il teatro della disputa tra le due esponenti politiche stavolta è Facebook, dove la presidente del consiglio Meloni ha replicato all’attacco frontale che Schlein le ha rivolto riguardo la gestione del dossier Migranti.

"Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani” – per poi chiosare - "Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani - rimarca Meloni - non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità".

Schlein a Meloni: "Il problema è proprio una legge disumana"

La controreplica della segretaria del Pd Elly Schlein, parlando alla festa dell'Unità di Reggio Emilia: "Meloni ha detto che loro fanno applicare le leggi, ma il problema è proprio la legge disumana che hanno fatto è che ha l'unico scopo di rendere difficile salvare le vite in mare. Le Ong sono multate perché hanno salvato troppe persone in mare, cosa dovevano fare con le altre, lasciarle annegare? Le Ong stanno solo sopperendo alla mancanza di una missione europea, una Mare nostrum europea che il Pd sta chiedendo mentre il governo a Bruxelles è muto".