Magistrati in vacanza a 7€ al giorno a Pianosa, l'isola che è sotto sequestro

Pianosa, l'isola off-limits meta turistica dei magistrati. Un paradiso esclusivo

Dove passano le vacanze i magistrati? La risposta arriva da un'inchiesta e ha dell'incredibile, soprattutto stando alla disponibilità economica di cui mediamente gode chi fa quel delicato mestiere. Benvenuti al Pianosa resort, club esclusivo sull'isola che affaccia sul Tirreno - si legge su Il Giornale - per magistrati in possesso di alcuni requisiti. Primo: amare la vita semplice, in alloggi spartani, a contatto diretto con la natura. Secondo: essere considerati obiettivi a rischio, o almeno fare credere di esserlo. Terzo: non provare imbarazzo nel farsi le vacanze praticamente gratis in una struttura dove i comuni mortali non sono ammessi, col rischio di sottrarre spazi a gente meno abbiente, come il personale delle carceri. Per quanto bizzarro possa apparire, ad accumulare questi requisiti è un congruo numero di giudici e pubblici ministeri.

Questa storia del resort di Pianosa - prosegue Il Giornale - ronzava da tempo nell’aria, troppo bella per essere vera. Per venirne a capo è stato necessario fare un sacco di telefonate e di saltafossi con la sensazione precisa che nessuno avesse troppa voglia di parlarne. Perché è pur vero che non vi è nulla di illegale, e che tutta la materia è regolata da un decreto (per l’esattezza il 314/2006). Ma oltre il decreto inizia la zona grigia del non detto, del favore, dell’assurdo.