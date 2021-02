Governo Draghi, Ciampollilo ancora in zona Cesarini: voglio parlare

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto. Ma subito dopo le sue parole in Aula scoppia la bagarre, si sentono urla (e anche alcuni che ridono) e prende la parola Lello Ciampolillo, l'ex M5s ora nel Misto, diventato famoso per aver votato a favore dell'ultima fiducia al governo Conte in extremis, grazie all'intervento del 'var' voluto dalla stessa Casellati.

Ora Ciampolillo, nel primo voto di fiducia al governo Draghi, ci riprova e chiede di intervenire: "Lei non era iscritto a parlare", replica Casellati. "Ero iscritto, non sono arrivato adesso, ero in Aula", dice Ciampolillo. Quindi attacca duramente la "becera e violenta campagna di odio nei miei confronti" e definisce Matteo Salvini "un pagliaccio". Annuncia il suo voto contrario alla fiducia al governo.